20% Rabatt am Groove Now Blues Festival – Mike Zito and his Big Blues Band feat. the B.B. King Horns CHF 17.- günstiger am Dienstag, 7. September und Mittwoch, 8. September 2021, im Atlantis, Klosterberg 13, Basel

Mike Zito ZVG

Mike Zito gehört zweifelsohne zu den erfolgreichsten zeitgenössischen Bluesmusikern. Er ist nicht nur ein grandioser Sänger, Songwriter und Gitarrist. Er ist gleichzeitig auch ein überragender Bandleader und Entertainer. Seit dem Start von Groove Now im Jahr 2010 ist er regelmässiger Gast in Basel. Sein Markenzeichen sind Blues, rockiger Blues, Soul, Funk in höchster musikalischer Qualität.

Seit zwei Jahren ist Mike auch ein erfolgreicher Verleger von Bluesmusik. Auf seinem Label finden sich Bluesstars wie Albert Castiglia oder die Supergruppe The Proven Ones.

Mike Zito ist sicherlich einer der interessantesten und innovativsten Vertreter des musikalischen Spektrums zwischen Blues & Rock. Dies belegen auch viele international Preise, die er gewonnen hat. Mike verkörpert auch viel starker die Nähe zum Blues als zum Rock, was ihn über die meisten seiner Mitstreiter stellt und dazu geführt hat, dass er heute regelmässig mit den wichtigsten Bluesmusikern der Welt spielt.

Die Mike Zito Blues Big Band mit den beiden grandiosen ehemaligen Bläsern von B.B. King Eric Demmer (Altsaxofon) und James Boulet ((rompete). Mit dem ehemaligen Keyboader von Freddie King Lewis Stephens. Den rhythmischen Boden legen die beiden Musiker von Mike, Matt Johnson am Schlagzeug und Doug Byrkit am Bass. Nachdem das Projekt im 2019 bei Groove Now weltweit aufgeführt wurde, hatten wir Mike für das Jubiläumsjahr von Groove Now im 2020 vorgesehen und konnten diese Highlights glücklicherweise auf 2021 verschieben.

Aufgrund der grossen Nachfrage wird die Band an zwei Abenden hintereinander auftreten. Die Leser der Basler Zeitung erhalten an beiden Abenden ermässigte Eintrittspreise.

Konzertangaben:

Dienstag/Mittwoch, 7./8. September 2021

Atlantis, Klosterberg 13, Basel

Konzertbeginn: 20.30 h

Türöffnung: 20 h

Ihr BaZCard-Angebot

Tickets: CHF 69.– / Für BaZ-Leser: CHF 52.–

Code: baz2109

Keine Sitzplatzgarantie!