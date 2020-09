TV-Wahrsager gestorben – Mike Shiva ist tot Der Hellseher und TV-Moderator ist gemäss einem Medienbericht nach schwerer Krankheit im Alter von 56 Jahren gestorben.

Litt an einer schweren Krankheit: Der Basler Wahrsager Mike Shiva ist tot. Roland Schmid

Der bekannteste Wahrsager der Schweiz ist tot. Mike Shiva, der bürgerlich Michael Frehner hiess, erlag einer schweren Krankheit. Das berichtet der «Blick» mit Verweis auf sein engstes Umfeld.

Shiva war der wohl medial am stärksten beachtete Esoteriker der Schweiz. Als TV-Wahrsager und Hellseher, Moderator und Reality-TV-Teilnehmer erlangte er Bekanntheit über die Schweiz hinaus. So nahm er 2018 am deutschen TV-Format «Promi Big Brother» teil. Shiva war zeitlebens davon überzeugt, hellsichtig zu sein. Er habe einen direkten Draht zum Universum, meinte er in einem 2018 veröffentlichten Buch. Mit seinen esoterischen Dienstleistungen, vor allem Kartenlegen, wollte Shiva nach eigener Aussage den Menschen Mut machen.

Shivas Markenzeichen war sein stets in variierenden Farben gehaltenes Kopftuch. Als Guru wollte er deshalb aber nicht wahrgenommen werden: «Der eigentliche Grund, weshalb ich mir ein Tuch um die Stirn binde, hat mit einem relativ schweren Unfall zu tun, den ich einst erlitten habe. Das Tuch, das ich während dieser Zeit trug, ist – heute als mein Markenzeichen – geblieben», sagte Shiva einst der Basler Zeitung.

Nicht nur das Aussehen, auch seine Tätigkeit machten ihn immer wieder zur Zielscheibe. Shiva bot jahrelang hellseherische Beratungen am Fernsehen an, hatte ein Imperium mit zahlreichen Wahrsagern, Kartenlegern und selbst ernannten Medien aufgebaut. Bei ihnen konnten sich die Menschen Rat holen – für 4.50 Franken in der Minute. «Teuer bezahlter Nonsens», titelte der «Kassensturz». «Esoterik-Mist».

Shiva hat zeit seines Lebens oft gehört, er sei ein Betrüger. Es sei ihm mittlerweile egal, sagte er 2019 der BaZ Weil er ja wisse, dass er Dinge voraussagen könne.

red