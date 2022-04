Vorzeigeprojekt verbrennt Geld – Migros schrumpft ihren Onlineshop My Migros Der orange Riese macht sich beim Online-Lebensmittelverkauf selber Konkurrenz. Nun schwächt der Grossverteiler das für Kunden attraktive Angebot My Migros. Erich Bürgler

Der Service bietet Lieferung am selben Tag und günstige Gebühren. My Migros ist deshalb bei der Kundschaft beliebt. Foto: PD

Es war das «stärkste Pferd» im Stall von Anton Gäumann. Der langjährige Leiter der Migros-Genossenschaft Aare machte mit der Einführung des Online-Lebensmittelhändlers My Migros der Zentrale in Zürich Konkurrenz. Der Online-Supermarkt liefert in den Kantonen Bern, Aargau, Solothurn und Zürich günstiger und schneller als das schweizweite Angebot von Migros online. Nach dem Abgang von Gäumann schrumpft die neue Leitung nun den kundenfreundlichen Service.