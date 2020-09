«UV-C Mini 3» gefährdet Haut und Augen – Migros ruft Desinfektionsgerät zurück Das Sonnenkönig-Gerät «UV-C Mini 3» kann Schäden an Haut und Augen verursachen.Das Produkt sollte nicht mehr benutzt und zurückgebracht werden.

Vom Rückruf betroffen ist das UV-C-Desinfektionsgerät des Lieferanten «Sonnenkönig of Switzerland», das bei Do it + Garden Migros erhältlich war.

In Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat ruft Migros das Desinfektionsgerät «UV-C Mini 3» des Lieferanten «Sonnenkönig of Switzerland» zurück. Es besteht eine Gefahr von Schäden an Augen und Haut, wie es in einer Medienmitteilung des Eidgenössischen Büros für Konsumentenfragen heisst.

Die betroffenen Desinfektionsgeräte erfüllen die Anforderungen an die elektrische und die photobiologische Sicherheit gemäss anwendbaren Normen nicht. Kundinnen und Kunden, die das Produkt gekauft haben, sind dringend aufgefordert, das Produkt nicht mehr zu benutzen und in eine «Do it + Garden»-Filiale zurückzubringen. Sie erhalten den Verkaufspreis zurückerstattet.

anf