Fischproduktion im Baselbiet – Migros produziert in Birsfelden Egli und Felchen Bald werden die im Baselbiet gezüchteten Fische in der ganzen Schweiz verkauft. Daniel Aenishänslin

Die Migros präsentiert ihr Projekt: Eine Aquakultur, in der 240 Tonnen Fische pro Jahr gezüchtet werden sollen. Foto: Kostas Maros

Rund 240 Tonnen Egli und Felchen jährlich will die Migros-Tochter Micarna in Birsfelden künftig produzieren. Die Anlage ist nun eröffnet. Ab Ende September sind die ersten Fische aus Birsfelden in den Filialen der Genossenschaft Migros Basel erhältlich. Schrittweise sollen die nun im Baselbiet aufgezogenen Fische in der ganzen Schweiz in den Verkauf gelangen. Das Zielgewicht der Egli beträgt 200 Gramm, jenes der Felchen 300 Gramm.

Die Anlage besteht aus drei unabhängigen Kreislaufsystemen mit je zwölf Becken. «Jeder Kreislauf ist autonom aufgebaut, und das Kreislaufwasser erhält laufend einen Frischwasseranteil», sagt Albert Baumann, Unternehmensleiter der Micarna. Im Biofilter wird das von den Fischen ausgeschiedene Ammonium in einem zweistufigen Prozess in Nitrat umgewandelt. Baumann: «Das saubere Wasser wird in den Rhein geleitet, die Fischgülle kommt in die Biogasanlage.» Die Migros spricht von einem «Pionierprojekt».

Im Vordergrund stehen würden die Gesundheit der Tiere, eine hohe Qualität der Produkte sowie die Lebensmittelsicherheit. «Da die Fische aus unserer eigenen Zucht stammen, können wir die Gesundheit und die Vitalität der Tiere sicherstellen», sagt Albert Baumann, «der Einsatz von Antibiotika lässt sich damit vollständig vermeiden.» Auf diese Weise könnten diese Schweizer Traditionsfische vermehrt aus einheimischer Produktion angeboten und Wildbestände geschont werden.