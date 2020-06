Kampf dem Kunststoff-Müll – Migros muss Plastik-Recycling-Projekt verschieben Nur zwei Wochen nach der Ankündigung setzt das Detailsunternehmen die Einführung des Projektes in der Zentralschweiz zu einem späteren Zeitpunkt um.

Aus rezykliertem Plastik sollen neue Verpackungen entstehen. (Foto: PD)

Zuerst eine grosse Bekanntmachung, nun die Verschiebung: Die Migros wird zu einem späteren Zeitpunkt ihr Plastik-Recycling-Projekt in der Zentralschweiz starten. Damit will sie Voraussetzungen schaffen, um die Initiative gemeinsam mit den für die Abfallbewirtschaftung zuständigen Zentralschweizer Abfallzweckverbänden zu starten.

Sobald das neue Startdatum für die Zentralschweiz bekannt sei, werde die Migros wieder informieren, teilte die Genossenschaft Migros Luzern am Montag mit.

Die Abfallzweckverbände begrüssten es, dass sich die Migros in den Bereichen Verpackung, Abfallvermeidung und -bewirtschaftung engagiere, heisst es weiter. Ihnen beiden sei es daher ein Anliegen, die nächsten Schritte in der Zentralschweiz gemeinsam zu planen.

Vor knapp zwei Wochen war bekannt geworden, dass die Migros künftig Plastik sammeln und wiederverwerten will. Sie kündete an, in allen Filialen der Schweiz Plastiksammelstellen einzurichten. Mit dem gesammelten Abfall sollen Verpackungen für die eigenen Produktionsbetriebe der Migros-Industrie hergestellt werden. (Lesen Sie dazu auch unseren Kommentar).

Eigentlich wäre der Start Ende Juni gewesen

Start des Projekts hätte ursprünglich Ende Juni zunächst in der Zentralschweiz erfolgen sollen. Verlaufe der Start erfolgreich und stosse das Angebot auf Anklang, dann soll es auf die Genossenschaften Genf, Neuenburg-Freiburg, Waadt und Wallis ausgeweitet werden, hielt die Migros fest. Bis im Frühjahr 2021 wollte sie dann in der gesamten Schweiz Sammelstellen einrichten.

Ob sich die Verzögerung in der Zentralschweiz auf die Einführung in den weiteren Regionen auswirke, könne aktuell noch nicht beurteilt werden, teilte Lisa Savenberg, Mediensprecherin der Genossenschaft Migros Luzern, auf Anfrage von Keystone-SDA mit.

( SDA /fal )