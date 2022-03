Neues Bier als Werbeträger – Migros macht grossen Wirbel um ihre Alkohol-Abstimmung Als ob es in der Schweiz nicht bereits genug Biersorten gäbe: Die Migros nutzt die Abstimmung über das Alkoholverkaufsverbot gezielt für eine Werbeoffensive aus. Edith Hollenstein

Keine Bieridee: Die Migros hat die Agentur Wirz beauftragt, in den nächsten Wochen verschiedene Werbeaktionen in allen Landesteilen durchzuführen. Im Zentrum: Das Oui-/Non-Bier. Foto: PD

Wenn am Dienstag Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen die Geschäftszahlen vorlegt, spricht er wohl statt über den hohen Preisdruck, den harten Kampf um Marktanteile oder über die komplizierte Struktur der Migros über die Abstimmung, die im Sommer bevorsteht. Am 4. Juni stimmen die Genossenschafterinnen und Genossenschafter darüber ab, ob die Migros in ihren Filialen künftig alkoholische Getränke anbietet oder nicht.