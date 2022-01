Streit mit Food-Multis - Migros kippt Kellogg’s aus dem Regal

Preisprognose für 2022 Infos einblenden

Noch dürften in der Schweiz viele Konsumentinnen und Konsumenten steigende Lebensmittelpreise nicht so stark spüren wie etwa in Deutschland, wo die Inflation inzwischen 7 Prozent beträgt. Doch es zeichnet sich ab, dass die Schweizerinnen und Schweizer für Lebensmittel und Konsumgüter bald etwas tiefer in die Taschen greifen müssen. Die Credit Suisse rechnet für 2022 in der Schweiz mit einer Preissteigerung von durchschnittlich 1 Prozent. Dies sagte eine Credit-Suisse-Expertin kürzlich am Rande der Studienpräsentation «Retail Outlook 2022». (eh)