Vor historischer Abstimmung – Migros-Fürsten sind für die Einführung von Alkohol Erste Genossenschaftsleiter positionieren sich in der Alkohol-Frage. Und äussern Kritik an Ex-Migros-Chef Herbert Bolliger, der sich für ein Nein engagiert. Erich Bürgler

Migros-Zürich-Chef Jörg Blunschi weiss aus Kundenbefragungen, dass viele den Alkohol in der Migros vermissen. Foto: PD

Der Abstimmungskampf um die Einführung von Alkohol in der Migros ist in vollem Gang. Ex-Migros-Chef Herbert Bolliger stemmt sich gegen Wein und Bier in den Regalen der Detailhändlerin, der amtierende Geschäftsführer Fabrice Zumbrunnen schweigt, wenn es um seine persönliche Meinung geht.