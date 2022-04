Klimakrise und Fleischkonsum – Migros-Denkfabrik fordert eine fleischlose Schweiz Bis 2050 soll Fleisch von unseren Tellern verschwinden – dem Klima zuliebe. Hinter der brisanten Forderung steckt ein Zürcher Forschungsinstitut, dessen Geldgeberin zu den grössten Akteuren im Schweizer Fleischmarkt gehört. Hans Brandt

Es sieht wie ein Burger aus, schmeckt auch wie einer. Aber das Fleisch stammt nicht von einem Tier. Foto: Redefine Meat

«Fleisch aus konventioneller Produktion wird für unsere Enkelkinder dereinst das sein, was für uns heute die Audio-Kassette ist: ein aus der Zeit gefallenes Relikt.» Das sagt nicht etwa ein Vertreter der Klimajugend – sondern das renommierte Gottlieb-Duttweiler-Institut (GDI) aus Rüschlikon bei Zürich. Die weitgehend von der Migros finanzierte Denkfabrik schreibt in einem neuen Papier weiter: «Unseren heutigen Fleischkonsum können wir uns nicht mehr leisten, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen.» Deshalb sollte die Schweiz, so die Folgerung des GDI, bis 2050 fleischfrei sein.