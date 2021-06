Strengere Richtlinien – Migros arbeitet künftig enger mit Bio Suisse zusammen Die strengeren Schweizer Standards sollen künftig auch für verarbeitete und importierte Bio-Produkte gelten. Ab 2022 kommt zudem das Label «Knospe».

Eine Mitarbeiterin stellt eine Kundenbestellung von Migros Online zusammen: Der Bio-Suisse-Standard soll künftig für mehr Produkte gelten, auch importierte. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Die Migros und der Verband Bio Suisse wollen künftig enger zusammenarbeiten. Die Standards von Bio Suisse sollen künftig auch für verarbeitete und importierte Bio-Produkte gelten. Ab nächstem Jahr wird dann auch das Label «Knospe» auf den Produkten von Migros Bio abgebildet, wie der Detailhandels-Riese am Dienstag mitteilte.

Die Bio-Produkte aus der Schweiz in der Migros stammen bereits heute von Bio Suisse-Betrieben, wie es in der Mitteilung heisst. Nun wird die Migros auch die zusätzlichen Anforderungen von Bio Suisse an verarbeitete Produkte, wie beispielsweise Frucht-Joghurts, umsetzen. Zudem sei es der Migros auch im Ausland möglich, die strengeren Richtlinien von Bio Suisse in punkto Produktion und Qualität durchzusetzen.

Der Trend zu einer vermehrt nachhaltigen und gesunden Ernährung sei durch die Corona-Pandemie beschleunigt worden: 2020 sei das Umsatzziel von 10 Prozent mit Bio-Lebensmitteln übertroffen worden, so die Migros. Bio sei ein wichtiger Pfeiler für mehr Nachhaltigkeit in der Schweizer und internationalen Landwirtschaft, gibt sich die Detailhändlerin überzeugt.

Auch der Verband Bio Suisse zeigt sich über die intensivere Zusammenarbeit mit dem Detailhandels-Riesen und über die Abbildung des Labels «Knospe» auf den Produkten der Migros ab kommendem Jahr erfreut. Diese werde dem stark wachsenden Bio-Markt zusätzlichen Schub verleihen und den Marktanteil von Bio im Schweizer Lebensmittelsektor nochmals deutlich steigern, gibt sich Bio Suisse überzeugt.

SDA

