Kanton erwirbt Clara-Areal – Mietverband und privater Investor kritisieren Geheimhaltung des Kaufpreises Mit dem Kauf geht die Regierung auf mehrere Volksentscheide der letzten sechs Jahre ein. Wie viel sie das kostet, will sie aber nicht offenbaren. Die Hintergründe. Andrea Schuhmacher Rachel Hueber

Von den gesamthaft fünf Wohnliegenschaften auf dem Clara-Areal übernimmt der Kanton drei Gebäude mit insgesamt 200 Wohnungen. Foto: Pino Covino

Wir treffen Binali Demir am Freitagmittag im Kleinbasel in der Nähe der Claramatte an. Soeben ist bekannt geworden, dass der Kanton Basel-Stadt das 22’750 Quadratmeter grosse Clara-Areal im Kleinbasel von der Familie Vischer abgekauft hat. Was er als Anwohner davon hält? «Mit Vischer ging immer alles gut. Wie es jetzt mit dem Kanton wird, weiss ich nicht», sagt Binali Demir.

Das Geviert zwischen Claragraben, Sperrstrasse, Hammerstrasse und Klingentalstrasse umfasst fünf Wohnhäuser, die teilweise als Büros und in einem Erdgeschoss von einer Kita genutzt werden. Zum Areal gehören zudem ein öffentliches Parkhaus und eine Grünanlage.