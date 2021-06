Abo Massenkündigung im St. Johann Nach 60 Jahren in der gleichen Wohnung wird ein 74-Jähriger rausgeworfen

An der Lothringerstrasse in Basel haben 39 Mietparteien die Kündigung erhalten. Vor allem ältere Mieter haben Mühe, eine neue Wohnung zu finden. Nun rückt der Verhandlungstermin näher – mitten in der Pandemie.