Leerstand-Rekord – Mieter von Büros dringend gesucht Während Wohnungen in der Stadt gefragt sind, standen noch nie so viele Lager-, Gewerbe- und Ladenflächen leer – und es dürften weitere dazukommen. Ein Plan zur Abhilfe besteht nicht. Mischa Hauswirth

Neue zentralisierte Geschäftssitze wie der Baloise-Park beim Basler Bahnhof SBB und jener der Roche lassen die Leerstandsquote von Büros in die Höhe schnellen.



Foto: Pino Covino

Die Zahlen sind beeindruckend: In nur einem Jahr stiegen die leer stehenden Geschäftsflächen in Basel-Stadt an. Bei den Läden handelt es sich um ein Plus von 74 Prozent, bei den Büros 60 Prozent, bei den Lagerräumen 53 Prozent. Nur weil die leer stehenden Produktionsflächen abgenommen haben, kommt unterm Strich ein etwas magereres Plus von 53 Prozent heraus, wie die Leerstandserhebung 2021 für die beiden Basel zeigt. In Basel-Stadt stehen insgesamt 185’000 Quadratmeter in diesem Segment leer. Im Baselbiet haben zwar die ungenutzten Büroflächen um 30 Prozent zugenommen, die Laden-, Gewerbe- und Lagerflächen indes nahmen ab. Insgesamt verzeichnet das Baselbiet acht Prozent weniger leer stehende Geschäftsflächen als 2020.

