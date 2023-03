Ärger wegen Sanierung in Rheinfelden – Mieter sollen monatelang auf Baustelle wohnen Im Engerfeld in Rheinfelden werden vier Miethäuser saniert. Die Mieter sollen bis zum Herbst leben wie auf dem Campingplatz – nur unter schmutzigeren Umständen. Franziska Laur

«Ich trage es mit Fassung»: Rudolf Weber wohnt seit bald 40 Jahren in seiner Wohnung an der Engerfeldstrasse. Nun soll diese saniert werden. Foto: Pino Covino

Hell und freundlich wirken die Wohnungen an der Engerfeldstrasse 1–7 in Rheinfelden. Etwas in die Jahre gekommen, doch gut erhalten. Rudolf und Liliane Weber wohnen seit bald vier Jahrzehnten dort und wollen dort alt werden – noch älter. Trotz seinen 92 Jahren ist Weber ein munterer Bursche, trotz den widrigen Umständen seiner momentanen Wohnsituation – denn die Häuser, in denen das Paar und knapp 40 andere Mietparteien leben, sollen monatelang umgebaut werden.