Mieter müssen in der Schweiz erneut mehr bezahlen

Der Aufwärtstrend bei den Mietpreisen hält an. Auch im Monat Mai müssen Herr und Frau Schweizer insgesamt tiefer in die Tasche greifen. Besonders stark ist die Zunahme in der Genferseeregion.

Insgesamt fällt der schweizweite Anstieg mit plus 0,1 Prozent allerdings nicht sehr gross aus. Auch auf Jahressicht haben sich die Angebotsmieten mit plus 0,2 Prozent nur wenig verändert, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Swiss Real Estate Offer Index hervorgeht. Nicht überall entwickeln sich die Mietpreise allerdings in die gleiche Richtung - es gibt ein starkes Gefälle zwischen Ost und West.