Mietwohnungen sind begehrt. Wer eine ergattert hat, bezahlt oft zu viel Miete. Foto: Sophie Stieger

Wer gegen Gesetze oder die Verfassung verstösst, muss sich vor Gericht verantworten und wird im Falle einer Verurteilung für das Fehlverhalten bestraft. Man würde meinen, das sei politischer Konsens. Doch ausgerechnet in einem der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes wird diese vermeintliche rechtsstaatliche Selbstverständlichkeit seit Jahren mit Füssen getreten: in der Immobilienbranche. Um was geht es genau? Ich spreche von den Mietpreisen, die seit Jahren massiv ansteigen, obwohl das Mietrecht eigentlich eine Senkung verlangen würde.