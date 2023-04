Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Mickey Mouse und Donald Duck müssen das Meta­verse verlassen Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert. Red

Weiterhin nur in Freizeitparks statt virtuell anzutreffen: Mickey und Minnie Mouse im Disneyland-Resort in Hongkong, China. Foto: Keystone

Eigentlich sollte es Teil der digitalen Zukunft des Unterhaltungskonzerns Disney sein: Die Metaverse-Sparte sollte im virtuellen Raum für ein völlig neues Erlebnis für Kundinnen und Kunden sorgen. Es handle sich um die «nächste Generation des Story­telling», sagte Chef Bob Chapek im vergangenen September der Agentur Reuters. ­Nutzerinnen und Nutzer sollten mit den Disney-Figuren kommunizieren können. Zwei Monate später musste Chapek zurücktreten und seinem Vorgänger Bob Iger als Konzernchef Platz machen. Der hat nun laut dem «Wall Street Journal» ­entschieden, dem Projekt den Stecker zu ziehen. Mickey Mouse und Donald Duck müssen das Meta­verse verlassen. Wer in Zukunft mit Mickey plaudern will, muss in der realen Welt einen der Disney-Freizeitparks besuchen.