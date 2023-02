Schriftsteller irritiert mit Filmtrailer – Michel Houellebecq will jetzt doch nicht Pornostar werden Der berühmte französische Autor hat sich offenbar von einem Künstlerkollektiv beim Sex filmen lassen. Nun will er den Film verbieten. Susan Vahabzadeh

Ist es das, wonach es aussieht? Der französische Schriftsteller Michel Houellebecq im Filmtrailer des Künstlerkollektivs Kirac aus Amsterdam. Foto: keepingitrealartcritics.com

Vorsicht vor Youtube in der Nacht. Es gibt dort Albträume zu sehen, die sich für immer in die Hirnrinde einfräsen und aussehen, als habe sich David Lynch mit John Carpenter zusammengetan. War da nicht gerade der nackte Oberkörper des wichtigen, aber nicht unumstrittenen französischen Schriftstellers Michel Houellebecq im Bett zu sehen? Der Mann, der «Elementarteilchen» geschrieben hat und «Unterwerfung»? Ja, war er. Im Trailer zum Film eines Künstlerkollektivs, der am 11. März in Amsterdam Premiere haben soll.

Man möchte das nicht gesehen haben: Houellebecq wälzt sich da in den Kissen mit einer blonden jungen Frau, die in etwa seine Enkelin sein könnte. Dazu erzählt ein Mann aus dem Off, er habe schon länger mit dem Schriftsteller korrespondiert, und dieser sei deprimiert gewesen: Houellebecq habe eine Marokko-Reise geplant, für die seine Frau einen Monat lang Prostituierte organisiert habe, dann aber habe der Trip abgesagt werden müssen wegen der Gefahr islamistischer Anschläge.

Der da spricht, ist der Videokünstler Stefan Ruitenbeek, der weiter erzählt, er habe dem traurigen Autor Abhilfe versprochen: Houellebecq könne in Amsterdam jede Menge Frauen treffen, die auch für lau mit ihm ins Bett gingen – die Bedingung sei allerdings, dass er das mitfilmen dürfe für sein Künstlerkollektiv Kirac. Genau so, suggerieren die Bilder, scheint es dann passiert zu sein. Wird Houellebecq, der zuletzt durch ein Gespräch mit dem Philosophen Michel Onfray auffiel, mit Islamophobie und allerlei rechtem Gedankengut bis hin zur Theorie vom grossen Volksaustausch und sich deshalb demnächst vor Gericht verantworten muss, jetzt auch noch Pornostar?

Offenbar scheint der Wunsch nicht mehr allzu ausgeprägt zu sein. Houellebecq und seine Frau Lysis haben gemäss Nachrichtenagentur AFP rechtliche Schritte eingeleitet, um den Trailer und den Film, der im März erscheinen soll, zu verbieten. Der Trailer enthalte falsche Aussagen, die das Paar in seiner Würde verletze. Houellebecq nannte ihn in einer Erklärung eien Angriff auf seine Ehre und sein Privatleben. Seine Frau sei durch die «Lügen» in dem Clip «am Boden zerstört».

Im Bett mit dem Incel

Das hinter dem Film stehende Amsterdamer Kollektiv «Kirac» steht für «Keeping it real art critics». Seit 2016 veröffentlicht es auf seiner Website Filme, kleine, kontroverse Kunststücke, in denen viel debattiert wird. Auf der Website kann man lesen, Kirac versuche, die Liebe zu finden, diese gebe es nicht ohne Wahrheit – und diese wiederum entstehe nur aus «vernünftiger Diskussion». Jeder Gegner, so Kirac, sei ein Verbündeter auf der Suche nach der Wahrheit. Das ist eine sehr poetische Art, die zugrunde liegende Mission zu umreissen: Kirac ist so ein bisschen auf Krawall gebürstet.

Einer ihrer Filme heisst «Who’s Afraid of Harvey Weinstein?», darin wird die #MeToo-Bewegung kritisiert. Er sollte an der renommierten Rietveld-Akademie in Amsterdam gezeigt werden, dann aber wurde die Vorführung abgesagt, und stattdessen sah sich Kirac einem Shitstorm ausgesetzt, wie Kate Sinha, zusammen mit Stefan Ruitenbeek Hauptprotagonistin des Kollektivs, erzählt. Auf der Website gibt es einige Texte, die sie geschrieben hat – der Feminismus, sagt sie da etwa, habe doch eigentlich mal dafür gekämpft, sich nicht vorschreiben zu lassen, auf welche Art man die Dinge zu sehen habe. Houellebecq, man vergisst es bei den Debatten um seinen Rechtsdrall gern, ist alles andere als ein Feminist.

Michel Houellebecq, ein Feminist? Foto: AFP

Kirac ist, so viel zeichnet sich ab, wenn man die Texte liest und sich einige der Filme anschaut, ein mehr als schwieriger Verbündeter auf der Suche nach der Wahrheit. Einmal liessen sie den niederländischen Künstler Julian Andeweg, gegen den Ermittlungen wegen Vergewaltigung liefen, bei der Premiere eines Films auf einem Pferd in den Saal reiten. In ihrer niederländischen Heimat haben Kate Sinha und Stefan Ruitenbeek aber noch mehr mit Episode 23 Furore gemacht, die «Honeypot» hiess.



Für diese hatten sie einen Aufruf gestartet, sie suchten rechte Denker, die sich mit linken Frauen zusammentun. Es meldete sich ein holländischer Philosoph mit der These, Frauen, die über ihre Partnerwahl selbst entscheiden, seien der Untergang des Abendlandes – ein Incel, der das Konzept der Zustimmung ablehnt.

Diesen liessen sie von einer Kunststudentin ordentlich vorführen, die gemeinsame Suche nach der Wahrheit war für den Protagonisten am Ende nur noch peinlich, er zog seine Zustimmung zur Aufführung des Films zurück. Aber dieser lief dann eben ohne seine Zustimmung. Droht Michel Houellebecq nun das gleiche Schicksal? Oder ist das alles bloss eine grosse Inszenierung? Man kann Houellebecq nur wünschen, dass er wirklich ganz genau wusste, worauf er sich da einliess.

