FCB mit Überraschungsei nach Ostern – Michael Lang: Verlängerter Aufenthalt statt baldigen Abschieds Der Verteidiger hatte im Winter auf seine Option auf eine automatische Vertragsverlängerung verzichtet. Was nach Abschied im Sommer aussah, wurde nun gleich bis 2025 ausgedehnt. Oliver Gut

Erfahrener Spieler mit FCB-Identifikationsfaktor: Michael Lang. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus).

Vielleicht war da auch ein bisschen Druck dabei. Druck von den Fans, der Öffentlichkeit, wenn es darum ging, nicht noch mehr an rotblauer Erfahrung und Identifikation zu verlieren. Vielleicht war da auch ganz viel Heiko Vogel dabei. Das ist der Sportdirektor, der auch Interimstrainer ist – und der zumindest per Definition den Lead hat, wenn es darum geht, eine Mannschaft zusammenzustellen. Und vielleicht ist es auch so etwas wie der gerechte Lohn, weil Michael Lang sich zum Ende des alten Jahres nicht quergestellt hat. Damals, als ihm vonseiten der Sportverantwortlichen nahegelegt worden war, einer Veränderung seines laufenden Vertrags dahingehend zuzustimmen, dass eine Klausel entfernt wird, die Lang in diesem Sommer je nach Leistungsparametern ein zusätzliches, nicht ganz günstiges Vertragsjahr gebracht hätte.