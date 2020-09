Neuer Grünen-Präsident im Baselbiet – Michael Durrer steht in den Startlöchern Die Grünen BL haben einen Kandidaten für die Nachfolge des abtretenden Präsidenten Bálint Csontos: Der eher unbekannte Michael Durrer will das Amt übernehmen. Benjamin Wirth

Michael Durrer ist bislang der einzige Kandidat für das Präsidiumsamt der Grünen BL. Grünen BL

Viel wurde spekuliert, jetzt steht für die Präsidiumswahlen der Baselbieter Grünen endlich ein Name fest: Nicht die gestandenen Landräte Rahel Bänziger oder Laura Grazioli werden die Nachfolge von Bálint Csontos antreten, sondern der vergleichsweise unbekannte Michael Durrer will sich dem Amt stellen. Am Mittwochmorgen hat der Liestaler seine Kandidatur in einem offenen Brief verkündet.

Für ihn ist das ein grosser Schritt. Erst vor eineinhalb Jahren wurde Durrer ins Vizepräsidium der Grünen gewählt. In dieser Zeit habe er jedoch viel gelernt: «Ich bin mit allen Geschäften vertraut, in vielen bin ich mit eingebunden», sagt er. Die Partei soll den modernen und erfolgreichen Weg mit ihm weiterfahren können. Trotzdem sagt er auch: «Die Erfolge vergangener Jahre müssen wir nutzen, um uns weiterzuentwickeln.»

Seinem potentiellen Vorgänger, Bálint Csontos, hat Durrer nach eigenen Aussagen viel abschauen können. «Sein Engagement für die Partei ist vorbildlich», erzählt der Präsidiumsanwärter. Dennoch will er Csontos nicht kopieren. «Ich bin eine andere Person mit anderen Ideen.»

Der Kurs, den Csontos vorgegeben hat, soll trotzdem beibehalten werden – alles andere macht keinen Sinn. Das weiss auch Durrer. Auf seine Kandidatur bekam er bislang ausschliesslich positive Rückmeldungen. «Ich bin froh, dass es jetzt offiziell ist», erzählt er erleichtert, «ich habe mir viele Gedanken gemacht und bin dann zum Entschluss gekommen, diesen Schritt zu wagen.»

Bevor Durrer als Vizepräsident der Grünen gewählt wurde, waren ihm ausschliesslich die kommunale Politik und deren Abläufe als Einwohnerrat in Liestal bekannt.