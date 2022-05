Ex-Fussballer wird Unternehmer – Michael Ballack bewirbt «natürlichen Dünger» – und trinkt ihn In der TV-Sendung «Höhle der Löwen» stellte der Deutsche seine eigene Firma vor. Bei der Präsentation seiner Geschäftsidee setzt der ehemalige Nationalspieler auf eine effektvolle Showeinlage. Jon Mettler

Und Prost: Um zu zeigen, wie unschädlich sein Dünger sei, gönnt sich Michael Ballack im Firmengründer-Format «Höhle der Löwen» ein Glas davon. Foto: PD

Lange war es ruhig um Michael Ballack, jetzt tritt der frühere deutsche Fussballstar wieder ins Rampenlicht. Es ist einer der wenigen Fernsehauftritte von Ballack, seit sein Sohn Emilio im vergangenen Sommer tödlich verunglückt war. Doch nicht etwa in einer Sportsendung zeigte sich der ehemalige Mannschaftscaptain des «Sommermärchens 2006» in Deutschland. Vielmehr wagte er sich in die «Höhle der Löwen» auf Vox.

Im Firmengründer-Format versuchte Ballack mit seinen zwei Geschäftspartnern Thomas Hüster und Bernhard Unger, die Investoren um AWD-Gründer Carsten Maschmeyer und Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg von ihrem Produkt Lucky Plant zu überzeugen. Dabei handelt es sich um ein biologisches und veganes Düngemittel.

Der Wirkstoff wird aus der Pechnelke gewonnen. Diese Pflanze erzeugt Stoffe, mit denen sie nicht nur ihr eigenes Wachstum, sondern auch das ihrer umliegenden Pflanzen anregt. Erhältlich ist das Mittel als Tablette oder in Pulverform.

Ballacks Sohn gab den Anstoss

Bei der Kurzpräsentation durften Fussballvergleiche auf keinen Fall fehlen: «Wir bringen Ihre Pflanzen natürlich auf Champions-League-Niveau», gab sich der ehemalige Nationalspieler selbstbewusst. Irgendwann habe er auf Fussballplätzen gemerkt, dass einer seiner Söhne allergische Hautreizungen bekam.

«Danach beschäftigte ich mich intensiv mit den Düngemitteln, die auf solchen Rasen eingesetzt werden», sagte der 45-Jährige, der selbst ein begeisterter Hobbygärtner ist. Um zu beweisen, wie natürlich das Düngemittel ist, griffen Ballack und seine Mitgründer in der Sendung zu einer effektvollen Showeinlage: Alle drei lösen eine Lucky-Plant-Tablette in Wasser auf und trinken die Lösung vor den Augen der Investoren.

Michael Ballack (Mitte) wagte sich zusammen mit seinen Geschäftspartnern Bernhard Unger (links) und Thomas Hüster in die «Höhle der Löwen». Foto: Vox (Screenshot)

Die Erfahrungen als Fussballer könne er als Firmengründer durchaus nutzen, erklärte Ballack in einem Interview mit dem Magazin «Business Insider». Es brauche einen überproportionalen Ehrgeiz, um überdurchschnittlich erfolgreich zu werden. «Dieser Ehrgeiz hat mir bei vielen Unwägbarkeiten geholfen, mich durchzusetzen. Es geht nicht immer nur bergauf, man ist als Sportler auch mal verletzt oder muss sich gegen Konkurrenz durchsetzen oder andere Durststrecken überwinden», so Ballack. Fleiss, Hartnäckigkeit und Motivation hätten ihm geholfen, diese Phasen durchzustehen und in Erfolg umzuwandeln. «Auf diesem Weg sind Rückschritte normal, sowohl im Sport als auch im Gründeralltag.»

Investor Ralf Dümmel steigt ein

Der ganz grosse Triumph, etwa ein WM-Sieg oder Titel in der Champions League, blieb Ballack in seiner Karriere als Fussballer versagt. Elf Jahre war er Nationalspieler. Sechs Jahre davon führte er «die Mannschaft» als Captain an. Er spielte unter anderem für den FC Bayern und den FC Chelsea und galt lange Zeit als einziges Aushängeschild des deutschen Fussballs.

Als Jungunternehmer hat der Ex-Fussball-Profi nun einen ersten Erfolg: «Löwe» Ralf Dümmel hat sich in der Vox-Sendung für 100’000 Euro einen Anteil von 20 Prozent an Ballacks Firma gesichert. Der Investor wird auch helfen, die Produkte von Lucky Plant beim Teleshopping-Kanal QVC zu verkaufen. Das sind gute Voraussetzungen, um das Düngemittel bekannter zu machen.

Jon Mettler ist seit 2018 Wirtschaftsredaktor bei der Zentralredaktion von Tamedia. Er berichtet über Telekommunikation, Digitalisierung, Tourismus und die Uhrenindustrie. Er hat mehrere Journalistenpreise gewonnen, darunter den Nebenmedienpreis des Schweizerischen Anwaltsverbands, den European Newspaper Award und den Medienpreis der Bedag. Mehr Infos @jonmettler

