Anhaltend hohe Übersterblichkeit – «Mich überraschen die vielen Todesfälle seit September» Seit Monaten sterben in der Schweiz viel mehr Personen als normalerweise, ein Übersterblichkeits-Rekordjahr ist möglich. Covid spielt eine gewichtige Rolle. Zu wenig Ältere sind auf einem aktuellen Impfstand. Marc Brupbacher Patrick Vögeli

Dieses Jahr hat die Schweiz bisher in 24 von 41 Wochen mehr Todesfälle bei über 65-Jährigen verzeichnet, als in dieser Zeit üblicherweise geschehen. Das wird als Übersterblichkeit bezeichnet. Insgesamt starben 2022 bislang 4500 ältere Personen oberhalb des Erwartungswertes – allein in den vergangenen drei Wochen waren es 650 zusätzliche Tote, was rund 20 Prozent mehr sind als normal. Solch eine dauerhaft erhöhte Mortalität ist beispiellos, wie die Sterblichkeitsstatistik des Bundesamts für Statistik (BFS) zeigt.