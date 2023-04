Life&Style: Street-Style im Gundeli – «Mich inspirieren Designer, die noch nicht die ganze Welt kennt» Früher arbeitete Sarah beim Luxuswarenhauskonzern Nordstrom in den USA, heute lebt sie in Europa. Die Amerikanerin erzählt uns von ihren Lieblingsdesignern – und wie die Mutterschaft ihren Modestil verändert hat. Julia Gisi

Bequem und stylish unterwegs: Sarah aus Boston. Foto: Kostas Maros

Sarah und ihre Familie treffen wir im Gundeli. Die drei nutzen ein paar freie Tage vor Ostern, um Europa zu erkunden. Sarah kommt ursprünglich aus Boston in den USA, ihr Partner aus Peru. «Und jetzt leben wir in Berlin», sagt sie. Nach einem Aufenthalt in Basel geht es für die Familie nach Colmar und Strassburg weiter.