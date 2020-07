Einkehren – Mexiko-Feeling in der Steinenvorstadt Das Cucaracha vereint tropische Cocktails, grosse leckere Portionen und mitreissende lateinamerikanische Musik. Jennifer Bähler

Der Eingangsbereich im Cucaracha ist farbenfroh gestaltet – typisch für Mexiko. Foto: Cucaracha-Homepage

Da, wo früher das Desperado in der Steinenvorstadt war und mexikanische Leckereien serviert wurden, steht jetzt das Cucaracha und beglückt seine Gäste mit Speis und Trank aus demselben Land. Wir sitzen am Ende des Raumes an einem langen, massiven Holztisch. Farbige Bilder, Pflanzen und Lampen aus leeren Flaschen schmücken die Decke und die Wände des Lokals – ja gar die sonst so trostlosen Plexiglasscheiben zwischen den Tischen werden mit Blümchen aufgepimpt. Leicht chaotisch, doch sehr sympathisch. Viele lachende, fröhliche Gesichter sind zu sehen, sowohl von Gästen als auch vom Personal. Das Restaurant ist am Freitagabend unseres Besuchs bis in die hinterste Ecke vollgestopft.

Gemütliche Lounges im ersten Stock des Restaurants. Foto: Cucaracha-Homepage

Da – einer meiner Salsa-Lieblingssongs wird abgespielt (Palo: «Al Monte»). Ich bin bereits glücklich. Zur Musik wippend greife ich also zur Karte, die mir der Kellner unter die Nase hält. Ich entscheide mich für eine Karaffe Frozen Margarita mit Passionsfruchtgeschmack (1 Liter für 49 Fr.; 1 Glas für 14 Fr.), den ich mit meinen Freundinnen teile. Mein Eindruck: pretty strong! Der Tequila gemischt mit Zucker, Limettensaft und der tropischen Frucht findet durch das Glasröhrli seinen Weg in die Kehle, erwärmt die Brustregion und zaubert mir ein zufriedenes Lächeln aufs Gesicht. Es ist einer der Cocktails, die sich süffig trinken lassen, jedoch erst eine halbe Stunde später ihre Wirkung zeigen. Um den Alkoholgehalt auszugleichen, bestellen wir Nachos Grande für zwei Personen (19.50 Fr.). Die mit Käse überbackenen Tortilla-Chips sind im Nu weg.

Tropische Getränke – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Foto: Facebook Cucaracha Basel

Plötzlich wird es in unserer Runde still. Der Grund: Niemand weiss, was bestellen. Auch wenn die schön gestaltete Menükarte einen übersichtlichen Eindruck gewährt, irgendwie sind wir einen Moment lang leicht verloren zwischen Tacos und Burritos. Schliesslich entschliesse ich mich für Fajitas mit Rind. Ab zwei Personen gäbe es sie auch à discrétion (42.50 Fr. ab 18 Uhr). Doch die normale Portion reicht aus (36.50 Fr.). Der Hauptgang ist ein optischer Genuss: In einem Mini-Türmchen werden mir die Weizentortillas und die dazugehörige Füllung, bestehend aus Cheddar, Eisbergsalat und Frijoles (Bohnen), serviert. Im kleinen, warmen Pfännchen wird eine Mischung aus Rind, angebratener Peperoni und Zwiebeln nachgereicht. Jetzt kann es losgehen. Die Weizentortillas können nach Gusto gerollt und gefüllt werden – als Geschmacksverstärker stehen Guacamole, Sour Cream oder Salsa Picante bereit. Das gewürzte Rind schmilzt nur so auf der Zunge.

Fajita, soweit das Auge reicht. Foto: Facebook Cucaracha Basel

Der selbst propagierten «zentralamerikanischen Lebensfreude» wird der Bar- und Restaurantbetrieb auf jeden Fall gerecht. Das Cucaracha kann ich nur wärmstens empfehlen – und wer weiss, vielleicht können Sie mit einem Besuch ein paar Stunden aus dem grauen Alltag in eine Sonnenregion fliehen? Salud y buen provecho!

Cucaracha: Steinenvorstadt 67, 4051 Basel, 061 272 60 60, Mo bis So 10 bis 24 Uhr.

www.cucaracha-basel.ch