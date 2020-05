«El Chino Ántrax» – Kartell-Killer nach Flucht aus USA ermordet Profi-Killer José Rodrigo Aréchiga Gamboa alias «El Chino Ántrax» verschwand Anfang Mai aus dem Haus in Kalifornien, in dem er seine Strafe absass. Nun wurde seine Leiche in Mexiko entdeckt.

Ein mexikanischer Gangster, der aus dem Hausarrest in den USA geflohen war, ist in Mexiko getötet worden. Die Leiche von José Rodrigo Aréchiga Gamboa alias «El Chino Ántrax» (Der Chinese Anthrax) wurde inzwischen identifiziert, nachdem sie am Samstag auf einer Schotterstrasse nahe der Stadt Culiacán im Nordwesten des Landes entdeckt worden war, wie die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Sinaloa am Montag mitteilte.

Auch die leblosen Körper seiner Schwester und seines Schwagers waren dort gefunden worden – nach Medienberichten in einem Auto.

Erst Ende September 2019 war seine Geliebte und ebenfalls Profi-Killerin, Claudia Ochoa Felix, in Culiacán tot aufgefunden worden.

Ein Selfie mit Paris Hilton auf Instagram

Culiacán ist die Hauptstadt des Bundesstaates Sinaloa und die Wiege des einst von Joaquín «El Chapo» Guzmán angeführten Sinaloa-Drogenkartells, dessen Killer-Truppe «Los Ántrax» Aréchiga mit angeführt hatte. «El Chino Ántrax» war am 30. Dezember 2013 am Schiphol-Flughafen von Amsterdam auf Antrag der US-Behörden festgenommen und dorthin ausgeliefert worden.

Seine Instagram-Sucht hatte massgeblich dazu beigetragen: Auf einem seiner Fotos entdeckten die Behörden einen Hinweis, der schliesslich zu seiner Festnahme führte. Aréchiga zeigte sich gerne umgeben von Waffen, Frauen und Luxus. Unter anderem prahlte er auf Social Media mit einem Foto, auf dem er mit Paris Hilton posierte. Um mehr Follower zu haben, verloste er immer wieder Luxusautos.

Er lebte in Kalifornien unter Hausarrest

Im vergangenen Dezember wurde ihm in Kalifornien Hausarrest gewährt. Er wurde am 6. Mai nicht zu Hause angetroffen und seitdem gesucht.

Aréchiga wurde nach Medienberichten 39 Jahre alt. Er und die zwei anderen Opfer sollen von Bewaffneten aus einem Haus in Culiacán entführt worden sein. Nähere Informationen zu den Umständen ihres Todes gab es zunächst nicht. Das Sinaloa-Kartell ist mit dem Juárez-Kartell im Konflikt um Territorium.

Der Ex-Drogenboss Guzmán war im vergangenen Juli in New York zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Im Oktober hielt das Sinaloa-Kartell die Stadt Culiacán stundenlang mit Gewalt in Atem, als Sicherheitskräfte einen Sohn von Guzmán festnehmen wollten. Dieser wurde schliesslich freigelassen, um ein Blutbad zu verhindern.

( SDA )