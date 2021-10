Flügelkampf in der AfD – Meuthens Rückzug von der Spitze ist ein Erfolg für Rechtsaussen Jörg Meuthen wollte als Vorsitzender die AfD mässigen. Jetzt wird er nicht mehr kandidieren. Schlägt nun die Stunde der extremen Rechten? Jens Schneider, Berlin

Jörg Meuthen bei einer Rede: Der als gemässigt geltende Politiker zieht sich von der AfD-Parteispitze zurück. Foto: Keystone

Auf diesen Rückzug haben die Gegner von Jörg Meuthen seit Längerem gewartet, so wie seine Unterstützer genau diesen Schritt fürchteten. Für die AfD bedeutet der Verzicht des Parteivorsitzenden einen massiven Einschnitt in ihrem Richtungsstreit, mit dem der gemässigtere Flügel in der Partei weiter an Boden verlieren dürfte.

Schlicht, weil ihm seine Führungsfigur abhandenkommt: Nach mehr als sechs Jahren an der Spitze der Partei hat Meuthen an diesem Montagmorgen in einer Mail an die AfD-Mitglieder angekündigt, dass er nicht noch einmal für den Parteivorsitz kandidieren wird. Es wirkt wie eine Kapitulation vor den Rechtsaussen, und die dürften das auch so werten.



Auf dem Parteitag in Wiesbaden in zwei Monaten steht turnusmässig die Neuwahl des Parteivorstands nach zwei Jahren an. Meuthen hatte bisher offengelassen, ob er noch einmal kandidieren würde. Nun wirkt diese Entscheidung wie ein Eingeständnis, dass er selbst die Hoffnung aufgegeben hat, die immer weiter erstarkenden extremen Kräfte in der AfD von der Parteispitze aus zurückdrängen zu können.