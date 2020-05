Heisse Debatte um Staatsgelder – Metzger torpedieren Bauern-Paket Ein Streit über einen neuen Schlachthof in Lausen überschattet ein 16,4-Millionen-Projekt zur Förderung regionaler Landwirtschaftsprodukte in beiden Basel. Doch das Geld ist gesprochen. Jan Amsler

Ein Schlachthof in der Umgebung sei auch im Sinne des Tierwohls, argumentieren die Befürworter. Foto: Fabienne Andreoli

Es ist eine ziemlich grosse Kiste, die da zugunsten der Landwirtschaft in den beiden Basel gezimmert wurde. Insgesamt handelt es sich um 16,4 Millionen Franken. Mit diesem Geld sollen in den kommenden Jahren über 20 Projekte finanziert werden, die dazu beitragen, dass landwirtschaftliche Spezialitäten und Dienstleistungen unter dem Label «Genuss aus Stadt und Land» gefördert werden. Das Ziel des Pakets lautet im Kern, dass der Weg vom Bauern zum Konsumenten verkürzt wird und die Wertschöpfung in der Region bleibt.