Seitenblicke – Messestadt Basel ohne Messen Ein Kartenhaus ist zusammengefallen. Doch die Baselworld und die Art Basel lassen sich nicht in einen Topf werfen. Raphael Suter

Eine solche Mondänität wird es an der Baselworld kaum mehr geben – falls sie überhaupt je wieder zustande kommt. Foto: Keystone

Es scheint so, als ob in diesem Jahr keine Messe mehr in Basel stattfindet. Die Baselworld ist abgesagt – selbst deren Verschiebung auf den nächsten Januar – und die Art Basel dürfte unter den derzeitigen Rahmenbedingungen ebenfalls nicht durchgeführt werden können. Dabei hätte das 50-Jahr-Jubiläum der heute wichtigsten Kunstmesse der Welt gefeiert werden sollen. Für Hongkong, Basel und Miami Beach war dazu ein ambitioniertes Begleitprogramm auf die Beine gestellt worden.