Es ist mehr als ein Werkzeug, es hat eine metaphysische Dimension: Das Schweizer Sackmesser. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Das Hotel in Marokko hatte keine drei Sterne, auch nicht zwei, es hatte keinen einzigen. Auf dem Flur tummelten sich düstere Gestalten. Es waren zu viele, um ruhig einschlafen zu können. Ich verschanzte mich im Zimmer und begann im Tramperrucksack zu wühlen. Als ich das Ding aus kühlem Metall in der Hand hielt, fühlte ich mich schlagartig sicherer: Mein Sackmesser – mit Säge, Feile, Schere, Ahle und vielem mehr ausgerüstet und darum fast so schwer wie eine Smith & Wesson – schob ich mit geöffneter Klinge unters Kopfkissen, im beruhigenden Glauben, mich notfalls damit verteidigen zu können.

Bald fielen mir die Augen zu. Da splitterte plötzlich die Zimmertüre. Jemand beugte sich über mich, ich spürte seinen Atem im Gesicht. In Panik griff ich zu meinem Messer mit der flammend roten Griffschale. Der Eindringling flüchtete sofort.

Sackmesser-Ausstellung in Aesch Infos einblenden Peter Nebel stellt im Heimatmuseum Aesch 282 verschiedene Sackmesser aus, die er im Laufe seines Lebens gesammelt oder geschenkt erhalten hat. Foto: Martin Furrer Es gibt Menschen, die besitzen ein, zwei, drei Sackmesser. Peter Nebel nennt die stolze Zahl von 282 Sackmessern sein Eigen. Der diplomierte Mechanikermeister stellt derzeit im Heimatmuseum Aesch all jene Exemplare aus, die er im Laufe seines Lebens gesammelt oder geschenkt erhalten hat. Seine Leidenschaft für Messer entbrannte 1966 – da war Nebel gerade mal zwölf Jahre alt und schmiedete als Pfadfinder sein erstes Messer, ein Buschmesser aus Stahl. Derzeit präsentiert der 69-jährige Pensionär, der das Stiftungsrats-Präsidium des Heimatmuseums Aesch soeben an Christian Helfenstein übergeben hat, im ersten Stock des Heimatmuseums seine Exponate. Darunter finden sich solche mit bloss fünf, aber auch mit bis zu 88 Funktionen, etwa einem ausklappbaren USB-Stick. Zu sehen sind Messer mit kurzen oder langen Klingen – und Griffschalen sogar aus Holz oder Valser Quarzit. Die Exponate stammen von den Firmen Victorinox (Ibach, Kanton Schwyz) und Wenger (das Unternehmen wurde 2005 von Victorinox übernommen) sowie Swiza, das seine Messer in Delémont fabriziert. Victorinox produziert jährlich zehn Millionen Sackmesser. Messer sind nicht nur Männersache. Nebel hat in einer Vitrine auch Sackmesser mit integriertem Parfumflacon ausgestellt.

Im Traum hat mir mein Sackmesser, damals, auf einer Interrail-Reise, das Leben gerettet. Auch im wirklichen Leben war es mir immer wieder von unschätzbarem Nutzen. Wobei es weniger dramatisch zu und her ging. Viel Blut floss bei seinem Gebrauch ohnehin nie, abgesehen vom einen oder anderen kleinen Schnitt in den Finger.

Als Pfadfinder klappte ich stolz die Säge aus und machte mich daran, Baumstämme zu bearbeiten. Das Sägeblatt mit seinen Haifischzähnen frass sich ins Holz wie in Butter, ich entschuldige mich an dieser Stelle nachträglich für den Frevel. Dank seinem integrierten Kreuzschraubenzieher konnte ich wackelnden Möbeln oder klappernden Velos neue Stabilität verleihen. Einmal gelang es mir, mit der am Messer angebrachten Lupe Sonnenstrahlen zu bündeln, um trockenes Laub zum Glimmen zu bringen und ein Feuer zu entfachen. Der Klöpfer, den ich anschliessend brätelte, steckte an einem Ast, den ich zuvor liebevoll zurechtgeschnitzt hatte.

Soll ich sagen, mein Sackmesser sei ein unverzichtbarer Begleiter? Das wäre untertrieben. Es ist ein Utensil, das mir allein schon durch seine blosse Existenz das Gefühl vermittelt, ich sei für alle Eventualitäten gewappnet – auch wenn ich es nicht auf mir trage, sondern nur irgendwo im Koffer verstaut mitführe. Obwohl nicht miteinander verheiratet, sind wir ein untrennbares Paar, verbunden in Liebe, die niemals rostet.

Mit meinem Sackmesser, denke ich in meinen kühnsten Fantasien, wäre es kein Problem, selbst den Angriff eines Wolfs oder eines Bären abzuwehren.

Mein Sackmesser ist mehr als ein Werkzeug. Es hat eine metaphysische Dimension. Manche Leute nehmen einen Kieselstein als Glücksbringer mit auf ihre Reisen oder eine alte Münze. Ich packe das Sackmesser ein und verwandle mich augenblicklich in einen Abenteurer, einen Entdecker, bereit für grosse Missionen wie die Astronauten der Nasa. Für die gehörte ein Schweizer Sackmesser – Modell Victorinox Master Craftsman, ausgestattet unter anderem mit Mehrzweckhaken, Holzmeissel und Kombizange – angeblich ebenfalls zur Standardausrüstung, unverzichtbar wie eine Sauerstoffflasche. Ohne Sackmesser fühle ich mich dem Dasein schutzlos ausgeliefert, nackt wie der erste Mensch auf dem Weg zum aufrechten Gang.

Mein Vielzweckhelfer begleitet mich nun schon seit etwa einem halben Jahrhundert. Das Alter sieht man ihm kaum an. Dass es ein paar Kratzer eingefangen hat, ist nicht der Rede wert. Und dass es stellenweise etwas angeraut ist, schmälert seinen Wert für mich nicht. Im Gegenteil, es ist materialisierte Erinnerung und Verheissung zugleich. Nehme ich es zur Hand, frage ich mich: Was könnte ich mit meinem Messer in Zukunft noch alles anstellen? Wo könnte ich damit etwas durchbohren, entzweischneiden, zurechtbiegen?

Ich könnte, wenn es sein müsste, damit sogar Erste Hilfe leisten. Denn mein Sackmesser, stets gut geölt, zeichnet sich nicht nur durch zwei Klingen aus, die ich regelmässig schärfe, sondern auch durch filigrane Instrumente wie eine Pinzette oder einen Zahnstocher.

Mit meinem Sackmesser, denke ich in meinen kühnsten Fantasien, wäre es kein Problem, selbst den Angriff eines Wolfs oder eines Bären abzuwehren. Oder einen attackierenden Löwen das Fürchten zu lehren.

Bis heute war das zum Glück nicht nötig. Aber vielleicht kommt dieser Tag ja noch. Mein Sackmesser und ich – wir sind jedenfalls bereit.

Martin Furrer ist Autor und Kolumnist im Ressort Gesellschaft/Kultur. Er schreibt über Menschliches-Allzumenschliches, aber auch über Themen, die das politische Basel beschäftigen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.