Wegen Fachmesse Igeho – Messehalle macht an der Herbstmesse eine Woche früher zu Auch der Messebetrieb an der Isteinerstrasse muss bereits am zweiten Herbstmessesonntag schliessen. Andrea Schuhmacher

Der Messeplatz wird während der Herbstmesse stets rege besucht. Foto: Pino Covino

Die Herbstmesse dauert in der Messehalle und an der Isteinerstrasse nur bis zum zweiten Messesonntag. Das schreibt das Basler Präsidialdepartement in einer Medienmitteilung vom Donnerstag. Die betroffenen Stände und Bahnen müssen also sieben Tage früher als üblich schliessen. Dafür seien ihnen prozentual tiefere Standplatzgebühren in Rechnung gestellt worden.

Der Grund für die verkürzte Messedauer ist die anschliessend stattfindende Fachmesse Igeho in der Halle 1. Für die Anlieferung müsse die Isteinerstrasse befahrbar sein. Entlang dieser Strasse sind die Stände zwischen Messeplatz und dem Halleneingang betroffen. Die Igeho ist eine internationale Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie, Take-away und Care-Institutionen.

Der Entscheid wurde in Absprache mit dem Schausteller- und dem Marktfahrerverband gefällt. Die Herbstmesse findet vom 28. Oktober bis 12. November statt und wird 469 Fahrgeschäfte, Marktstände, Spielgeschäfte und Verpflegungsangebote an sieben Standorten umfassen.

Andrea Schuhmacher ist Redaktorin im Lokalressort Basel. Sie widmet sich vor allem Themen aus den Baselbieter Gemeinden und der Basler Fasnacht. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.