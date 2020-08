Ungewisse Zukunft der Art Basel – Messe-Aktionäre stimmen für Murdoch – nun droht ein Rechtsstreit Die Generalversammlung ermöglicht James Murdoch den Einstieg bei der MCH Group und wählt ihn auch in den Verwaltungsrat. Entschieden ist trotzdem noch nichts. Isabel Strassheim

Rotes Licht soll die prekäre Lage der Veranstaltungsbranche signalisieren: Die Messe Basel bei der Night of Light im Juni 2020. Foto: Dominik Plüss

Der Milliardärssohn James Murdoch ist von der ausserordentlichen Generalversammlung zum neuen Ankeraktionär des Schweizer Messekonzerns MCH Group gewählt worden. Er soll für einen Anteil von bis zu 49 Prozent bis zu 74,5 Millionen Franken an frischem Kapital einschiessen, das die Gruppe zum Überleben braucht.

In trockenen Tüchern ist trotz des Aktionärsbeschlusses noch nichts: Er ist nicht rechtsgültig, weil ein Minderheitsaktionär eine Sperrung des Handelsregistereintrags verfügt hat: «Wir werden diese Beinahübernahme des Messekonzerns zum Schleuderpreis nicht hinnehmen», sagt Erhard Lee dieser Zeitung.

Murdoch soll zum Preis von 10.50 Franken pro Aktie einsteigen, dabei notierte der Titel selbst in den letzten Corona-Monaten um rund ein Drittel höher. Obwohl die Generalversammlung kurz und diskussionslos über die Bühne ging, fiel die Mehrheit für Murdoch knapp aus: Rund 70 Prozent Ja-Stimmen kamen für ihn zusammen, das sind nur knapp mehr als für die Zweidrittelmehrheit nötig.

Vom rechtslastigen Kurs des Vaters distanziert

Die Aktionäre hatten ihre Voten vorab schriftlich einreichen müssen. Die Messe wollte keine normale Versammlung durchführen, obwohl sie als Event-Organisation damit hätte zeigen können, dass dies trotz Pandemie mit Schutzauflagen möglich ist. Bei der Abstimmung vertreten waren 91,2 Prozent des Aktiennennwertes. Die Stimmen des Minderheitenaktionärs Erhard Lee waren beschränkt. Er hält mit seiner Investmentgesellschaft AMG rund 10 Prozent, seine Stimmrechte waren aber auf 5 Prozent gedrosselt.

James Murdoch, der kurz vor der Generalversammlung seinen Ausstieg beim väterlichen Medienimperium bekannt gegeben und sich damit auch von dessen rechtslastigem Kurs distanziert hatte, soll nun auch strategisch bei der MCH Group die Zügel in die Hand nehmen: Er selbst wie auch zwei seiner Vertreter sind in den Verwaltungsrat der Gruppe gewählt worden.

Schweizer Hauptaktionäre verzichten auf Bezugsrechte

Neben dem 47-jährigen Murdoch wollen Jeff Palker sowie Eleni Leonaki dort Einsitz nehmen, alle drei haben zuvor für die Massenmedienfirma 21st Century Fox von Rupert Murdoch gearbeitet und sind inzwischen für die Investmentgesellschaft Lupa Systems tätig.

James Murdoch hatte dieses Vehikel erst vergangenes Jahr gegründet und hält unter anderem Anteile an einer Biotechfirma, die ein neuartiges, umweltverträgliches Insektizid gegen Kartoffelkäfer entwickelt hat, oder an einem Start-up, das plastikfreie und essbare Behälter für Getränke austüftelt.

Damit Murdoch in die MCH Group und damit vor allem in ihre wichtigste und lukrativste Messe Art Basel investieren kann, wollen die bisherigen Hauptaktionäre Basel-Stadt, Baselland, Stadt und Kanton Zürich auf ihre Bezugsrechte bei der Kapitalerhöhung verzichten und sie an Murdoch weiterreichen.

Insgesamt soll die Messe 104,5 Millionen Franken an neuem Kapital erhalten. Neben Murdoch kommt ein weiterer Teil von Basel-Stadt. Der Kanton wandelt sein bestehendes Darlehen von 30 Millionen Franken, das er sonst ohnehin hätte abschreiben müssen, in Eigenkapital um.

Klage beim Handelsgericht

Dieses Prozedere sorgte schon vor der Generalversammlung für Konflikte. Denn Basel-Stadt konnte durch seine Kapitalerhöhung noch mehr Bezugsrechte ergattern, um sie an Murdoch weiterzugeben. Dieser kann nur so sicher an die von ihm gewünschte Beteiligung in Höhe von mindestens 33 Prozent kommen.

«Wir hoffen auf eine einvernehmliche Lösung.» Christoph Brutschin , Regierungsrat von Basel-Stadt

Ein Kaufangebot an die restlichen Aktionäre muss er auch bei der Überschreitung dieser Schwelle nicht machen, dafür soll die auf der Generalversammlung beschlossene Opting-up-Klausel sorgen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Sperre des Handelsregisters aufgehoben und alle Beschlüsse der Generalversammlung rechtsgültig werden.

«Die Entscheidung der Generalversammlung war deutlich, wir werden jetzt das Gespräch mit Herrn Lee suchen», sagt der basel-städtische Regierungsrat Christoph Brutschin dieser Zeitung. Er sitzt im Verwaltungsrat der MCH Group und betont: «Wir hoffen weiterhin auf eine einvernehmliche Lösung.»

Lee muss in den nächsten Tagen beim Handelsgericht Klage einreichen, um den Einstieg von Murdoch weiterhin zu blockieren. Parallel dazu läuft ein Verfahren bei der Übernahmekommission, das ebenfalls Lee eingeleitet hatte. Mit diesem interveniert er gegen die Gruppenbildung im Aktionariat.

Kommt es zu dem einen oder anderen Rechtsstreit, wird sich die Entscheidung über die Zukunft der MCH Group und ihrer Messen noch über Monate hinziehen. Die Gruppe selbst hatte vergangene Woche gewarnt, dass ihr ohne Kapitalspritze schon im ersten Quartal 2021 die Liquidität ausgehe.