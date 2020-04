Autobrand nach Unfall – Mercedes donnert beim Wiesenkreisel gegen Betonpfeiler Die Sanität musste die Fahrerin und den Beifahrer hospitalisieren.

Das Auto fing nach dem Unfall Feuer. Foto: Polizei Basel-Stadt

In der Nacht auf Montag krachte eine 29-jährige Lenkerin mit ihrem Personenwagen in einen Brückenpfeiler beim Wiesenkreisel. Der Mercedes fing Feuer, die herbeigeeilte Feuerwehr konnte das Auto laut Polizeiangaben rasch löschen. Die Sanität brachte die verletzte Frau und ihren 35-jährigen Beifahrer in die Notaufnahme.

Das Auto war um circa 1.45 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Riehenring in Richtung Wiesenkreisel unterwegs. Die beiden Fahrzeuginsassen hätten vor Ausbruch des Feuers geborgen werden können. Wie die Polizei mitteilt, habe sie einen Hund, der auch im Auto sass, in eine Tierklinik gebracht.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Während der Löscharbeiten, der Bergungsarbeiten des Autos sowie der Reinigungsarbeiten durch die Nationalstrassen Nordwestschweiz AG kam es auf dem Kreisel zu Verkehrsbehinderungen.

( mar )