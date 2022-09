Wie viel Sex braucht eine gute Beziehung? Was tun, wenn ein Partner gar keine Lust mehr hat? Und was hilft, wenn die Potenz schwächelt? Monika Röder ist Paar- und Sexualtherapeutin in Basel und hat für ihr Ratgeber-Buch «Der kleine Sexretter» genau hingeschaut, was in den Schlafzimmern von Langzeitpaaren so läuft - oder eben nicht. Und sie hat Strategien entwickelt, um Partner einander wieder näher zu bringen und den Sex für beide erfüllend zu gestalten.

Nachdem ein Interview mit Monika Röder in der BaZ auf grosses Interesse gestossen ist, beantwortet sie jetzt weitere Fragen zu Sex und Liebe in unserem aktuellen Podcast. Weil aber nie alle Themen abgedeckt werden können, möchten wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, jetzt exklusiv die Möglichkeit geben, Monika Röder Ihre ganz persönlichen Fragen zu Sexualität und Partnerschaft zu stellen. Sie wird sich dann die Zeit nehmen, einige davon per Mail und in der Basler Zeitung zu beantworten – selbstverständlich komplett anonymisiert.