Erzählungen von Franz Hohler – Menschen älteren Baujahrs nehmens leicht «Der Enkeltrick»: Altmeister Franz Hohler hat sich über das Altern und andere Merkwürdigkeiten seine Gedanken gemacht – und daraus einen lesenswerten Erzählband. Christine Richard

Franz Hohler im September 2021 anlässlich einer Klimademo in Bülach. Foto: Leo Wyden

Jetzt ist es da, das Alter. Was tun als Rentner, was treiben als Rentnerin? Das ist die Frage. Einen Kurs für Töpfern oder Batik besuchen? Brrr. Oder Reisen, bis die Knochen krachen? Beschwerlich. Die Enkel hüten? Nur, wenn es unbedingt sein muss. Der Schweizer Schriftsteller Franz Hohler, inzwischen auch schon 78 Jahre alt, hat ein paar andere Vorschläge. Die meisten seiner elf neuen Erzählungen handeln von Menschen älteren Baujahrs. Das ist nicht weiter schlimm, denn alt werden wir alle.

Erster Vorschlag: Verwirkliche deinen Jugendtraum. Henri zum Beispiel will endlich das Weisshorn im Wallis besteigen. «Das weisse Spitzchen», so heisst die Erzählung. Das Problem des weissen Spitzchens ist nur, dass es eine richtige Spitze ist, 4505 Meter hoch. Und Henri ist nicht trainiert. Er strampelt sich am Hometrainer ab, er übt auf kleineren Bergen. Ergebnis: schwerer Muskelkater, Stechen im Knie, schweissnasse Hemden. Aber es muss sein.