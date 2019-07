Mensch, was wärst du ohne Huhn?

An diesem Tag sind die braune Hanni, die weisse Pippi und die beiden schwarzen Hennen Leni und Lena zu Besuch in der Nachbarschaft. In Egling in Oberbayern, auf einem weitläufigen Grundstück direkt am Riegsee wartet Sabine Wolfgram auf ihre neuen Mitbewohnerinnen. Sie wirkt aufgeregter als die vier Hühner. Während der vergangenen Dreiviertelstunde hat die Besitzerin der Hühner, Christine Strobel, in dem Garten von Sabine Wolfgram ein grosszügiges Hühnergehege eingezäunt und allerlei Ausrüstung aus ihrem Auto geholt.

Hühner zum Mieten

Bei anderen Leuten Hühner auszuladen und Zäune aufzubauen ist Routine für die 47-Jährige. Sie besitzt um die 20 ausgewachsene Hühner im heimischen Garten nahe Murnau. Doch den Grossteil des Jahres verbringen ihre Tiere nicht dort: Strobel vermietet ihre Hühner – an Schulklassen und Kindergärten zum Beispiel, wo Kinder lernen sollen, dass Eier nicht in Pappkartons entstehen. Ihre Hühner sind gefragt, seit Strobel vor knapp zwei Jahren mit der Vermietung begonnen hat. «Ich bin fast die ganze Saison ausgebucht», sagt sie.

Nahezu jede Kultur der Erde kennt und nutzt das Huhn.

Auch Privatleute zählen zu ihren Kunden, Menschen, die testen wollen, ob Hühner die richtigen Haustiere für sie sind – so wie Sabine Wolfgram. «Ich möchte herausfinden, wie die Hühner auf mich wirken. Und wie sie umgekehrt auf mich reagieren», sagt sie. Die 54-jährige Juristin erwägt, später eigene Hühner zu halten. In ihrer Vorfreude schwingt viel Respekt für die Tiere mit: «In der Natur hängt doch alles mit allem zusammen, auch wir Menschen mit den Hühnern.»

Und wie sie miteinander verbunden sind, Homo sapiens und Gallus gallus domesticus. So eng sind ihre Schicksale verwoben, dass der Autor Andrew Lawler in seinem Buch «Why did the chicken cross the world?» nicht bloss über ein Geflügel schreibt, sondern über den Vogel, «der die Zivilisation voranbringt». Ein Beispiel dafür nennt der Paläogenetiker Greger Larson von der University of Oxford: «Dank Hühnern als Proteinquelle können heute viel mehr Menschen auf diesem Planeten leben, als es ohne diese Tiere möglich wäre.»

Bis es so weit kommen konnte, hat das Huhn eine unter den Nutztieren einzigartige Karriere hingelegt. Sie ist vergleichsweise kurz, vielen Menschen wenig bewusst – und unübertroffen steil. Nahezu jede Kultur der Erde kennt und nutzt das Huhn. Es dient der Ernährung, der Forschung – 2004 ging es in die Wissenschaftsgeschichte ein als erster Vogel, dessen Erbgut entziffert worden war – und der Pharmaindustrie, die Hühnereier zur Herstellung von Impfstoffen nutzt. Allein 500 Millionen Eier jährlich verbraucht die Industrie für die Produktion von Grippeimpfstoffen.