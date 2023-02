Italien in der Serie B? Giorgia Meloni beim EU-Gipfel in Brüssel. Foto: Keystone

Verlieren Berlin und Paris gerade Rom? Oder ist mal wieder viel Drama um nichts? Giorgia Meloni erinnert die grossen Partner in der EU an das Schicksal der Titanic, ja: der Titanic. Wenn das Schiff untergehe, sagt Italiens Ministerpräsidentin mit der ihr ganz eigenen Dringlichkeit, dann gingen alle Passagiere unter, egal, in welcher Klasse sie reisten. Die EU, schiebt sie nach, bestehe nicht aus Ländern der Serie A und der Serie B, so heissen die erste und die zweite Fussballliga Italiens. Fühlt sie sich denn schon Serie B?