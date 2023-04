Gesprächsreihe des Sissacher Vereins Kulturhaus Cheesmeyer – «Melancholie bewahrt uns vor Hysterie und Fanatismus» Möglicherweise helfe uns ein gewisses Mass an Schwermütigkeit durchaus, unseren Frieden mit uns selbst zu schliessen. Ein Gespräch, das hinab in menschliche Tiefen führte. Daniel Aenishänslin

Henning Kurz, Martina Rick Buser und Ueli Mäder (von links) Foto: Daniel Aenishänslin

«Deutschlands hoffnungsvollsten Pessimisten», soll Marcel Reich-Ranicki, Literaturkritiker mit Kultstatus, Erich Kästner einst genannt haben. Die Texte des vor rund 50 Jahren verstorbenen Autors bildeten an diesem Abend den roten Faden in der von Ueli Mäder geleiteten Gesprächsreihe «Für eine friedliche Zukunft» im Sissacher Kulturhaus Cheesmeyer. Kästner empfahl eine melancholische Skepsis. Sie bewahre einen vor zynischem Pessimismus und verzweifeltem Optimismus. «Mut zur lebendigen Trauer», lautete der Titel der Veranstaltung.

Gesprächsgäste waren der Germanist und Religionssoziologe Henning Kurz sowie die Schauspielerin Martina Rick Buser. Mäder zitierte Kästner: «Sei traurig, wenn du traurig bist, und steh nicht stets vor deiner Seele Posten! Den Kopf, der dir ans Herz gewachsen ist, wird's schon nicht kosten.» Rick Buser reagierte darauf: «Trauer löst zuerst Abwehr in mir aus; sie ist etwas, dass ich nicht spüren will.»

Kästner fordere einen aber dazu auf, sich etwas spüren zu lassen, das sich nicht gut anfühlt. Dazu brauche es genau diesen Mut zur lebendigen Trauer. «Man verliert nicht den Kopf dadurch, dass man etwas fühlt, man wird dadurch auch nicht weniger rational oder intelligent», sagte Martina Rick Buser, «da spricht mir Kästner aus dem Herzen.»

Hysterie und Empörung

In einer Zeit, in der Hysterie und Empörungsbewirtschaftung zum Kerngeschäft gehören, also heute, «hätte die Melancholie eine Renaissance verdient», sagte Henning Kurz. Sie könne prophylaktisch wirken und einen vor dem eigenen Narzissmus bewahren. «Melancholie bewahrt uns vor Hysterie und Fanatismus», fuhr Kurz fort, «oder kennen Sie einen religiösen oder politischen Fanatiker, der Humor hat?»

Melancholie und Humor seien zwei Seiten einer Medaille. Henning Kurz, der seit Jahren Kabarett veranstaltet, erzählte, dass Kabarettistinnen und Kabarettisten, «die gesellschaftspolitische Tiefenbohrungen machen, die gleichzeitig sehr viel Humor haben, meistens diejenigen sind, die sehr melancholisch werden, wenn man später beim Rotwein zusammensitzt».

Der szenische Erich Kästner

Zufällig sei sie auf Erich Kästner gestossen und habe schnell bemerkt, seine Texte liessen sich nicht nur lesen, sondern auch szenisch umsetzen. Martina Rick Buser brachte Kästner vor Jahresfrist auf die Bühne im «Bau3» in Basel. Vor allem «Notabene 45», Kästners Kriegstagebuch, «hat mich sehr berührt». Aktualität und Brisanz dieser Texte habe alle Beteiligten sehr betroffen gemacht.

Welche Botschaft sie denn darin erkenne, hakte Ueli Mäder nach. «Wie aktuell Leiden sein kann, wie Dinge sich wiederholen können, wie wichtig es ist, sich damit auseinanderzusetzen und mitzufühlen», antwortete Rick Buser. Es sei eine grosse Stärke Kästners, dass er es möglich mache, mitzufühlen. «Wir sind immer wieder aufgefordert, nicht kalt zu bleiben und uns Dingen zu öffnen, die uns schwierig erscheinen», fasste die Schauspielerin zusammen.

«Club der anonymen Melancholiker»

Henning Kurz ordnete Erich Kästner in seinem Wesen dem «Club der anonymen Melancholiker» zu. «Wir Menschen sind ambivalente, komplexe Lebewesen» sagte er. Die innere Widersprüchlichkeit des Melancholikers, zwischen Idealismus und Pessimismus, schütze diesen gar. Denn der Fatalist könne leicht depressiv werden und sich eine Kugel durch den Kopf jagen; der Idealist renne permanent und frustriert mit dem Kopf gegen die Wand. «Unsere Gesellschaft fordert von uns, stets glücklich, dynamisch, fit und selbstoptimierend unterwegs zu sein», so Kurz, «sehr heilsam, dass uns Kästner die Lizenz zur Traurigkeit gibt.»

Für einmal gab es sehr viel Platz für den musikalischen Rahmen. Die Anselm König Band spielte ihre Lieder, die aus vertonter Lyrik Erich Kästners bestanden. Lyrik von einem Mann, dessen Bücher von den Nationalsozialisten verbrannt wurden. Den Liedern lauschten vierzig Menschen und ein kleiner, schwarzer, melancholischer Hund.

