Augenzeuge Kurt Wyss – Meister vor altem Meister Joseph Beuys, einer der provokativsten und herausstechendsten Künstler der Nachkriegszeit, war in Basel öfter Gast. Seine Werke sorgten damals für heftige Diskussionen. Markus Wüest

Juni 1974. Im Kunstmuseum Basel findet eine grosse Lucas-Cranach-Ausstellung statt. Kuratiert wird sie von Dieter Koepplin, dem langjährigen Leiter des Basler Kupferstichkabinetts, der auch zu Lucas Cranach promoviert hat. Koepplin war in Basel ein grosser Förderer von Joseph Beuys (1921–1986). Und so kommt es also, dass Beuys in Begleitung seiner Kinder Boien Wenzel – damals 12 Jahre alt – und Jessyka (9 Jahre alt) sich die Werke Cranachs anschaut.