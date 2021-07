150 Jahre Marcel Proust – Meister der Erinnerung Am 10. Juli 1871 wurde der französische Schriftsteller Marcel Proust geboren. Aus einem Gebäck zauberte er einen gigantischen Romanzyklus. Christine Richard

Literaturhistorisch ist Prousts Roman «Auf der Suche nach der verlorenen Zeit» vor allem deshalb so bedeutend, weil er mit einer bis dahin unbekannten Konsequenz die Subjektivität der menschlichen Wahrnehmung inszenierte. Foto: Getty Images

Vor 150 Jahren kam in Paris ein merkwürdiger Mensch zur Welt. Er konnte ohne den Gutenachtkuss seiner Mutter nicht einschlafen. Er konnte nicht in die Sonne, also ging er erst abends ans Meer. Er konnte ohne seinen dicken Wintermantel nicht sein, also trug er ihn auch im Bett. Er konnte, wie er bekannte, Frauen nur im Geiste lieben und wirkliche Liebe nicht machen ausser mit Männern. Er konnte ohne seine Mutter nicht sein, also lebte er mit ihr zusammen bis zu ihrem Tod.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Das war Marcel Proust, geboren in Paris am 10. Juli 1871. Konnte dieser seltsame Kerl überhaupt etwas? Mais bien sûr, ganz gewiss.