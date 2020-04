Gastbeitrag – Meinungsfreiheit gilt auch für die Pfarrer Wie Martin Dürrs Beitrag zu Donald Trump zu verstehen war. Lukas Kundert

Martin Dürr, Basler Industriepfarrer. Foto: Mischa Christen

Die Schlagzeile in der «Basler Zeitung» am Montag von letzter Woche hatte es in sich: «Basler Pfarrer ruft zum Mord an Trump auf». Eine saftige Schlagzeile. Der Journalist der BaZ bezog sich auf einen Facebook-Beitrag von Pfarrer Martin Dürr. Der Journalist hatte den Facebook-Beitrag in extremstmöglicher Form interpretiert und daraus die Aufforderung zum Mord gedeutet.

Der Kernsatz, der zum Vorwurf geführt hat: «Wann ist der Moment gekommen, einen faschistischen Diktator umzubringen?»

Natürlich ruft der Pfarrer der Evangelisch-reformierten Kirche nicht zur Ermordung des amerikanischen Präsidenten auf. Eine solche Aufforderung wäre eine Straftat. Entsprechend hätte der Journalist Pfarrer Dürr mit seiner Anschuldigung konfrontieren und ihm die Gelegenheit zur Stellungnahme einräumen müssen, was vorliegend unterlassen wurde.

Bonhoeffers Zwiespalt

Dabei hätte Martin Dürr erklären können, wie seine Zeilen zu interpretieren gewesen wären. Denn Anlass des Beitrags von Dürr war der 75. Todestag des deutschen Theologen Dietrich Bonhoeffer (*1906). Er ist vielen Menschen ein Begriff, weil er im Gefängnis ein Gedicht geschrieben hat, das später vertont und so zu einem viel gesungenen Lied wurde: «Von guten Mächten wunderbar geborgen». Bonhoeffer hatte sich 1938 dem Widerstand um Admiral Canaris gegen Hitler angeschlossen. 1943 wurde Bonhoeffer verhaftet und 1945 auf ausdrücklichen Befehl Adolf Hitlers hingerichtet, weil er mit dem Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 in

Verbindung gebracht worden war. Bonhoeffer hat sich intensiv mit dem Zwiespalt auseinandergesetzt, in dem Christen im Nationalsozialismus steckten: Kann es Umstände geben, die einen Tyrannenmord rechtfertigen? Bonhoeffer rang mit dieser Frage. Er war sicher: Egal, ob er handeln würde oder nicht – schuldig machte er sich so oder so.

Dürr hat diesen Zwiespalt aufgegriffen, sich gefragt, wie er selbst sich in der Nazizeit verhalten hätte, und den Bogen zu heute, zu Donald Trump, geschlagen. Dürr schreibt: «Der krankhafte Narzissmus und die unendliche Gier nach Macht und Mammon werden nicht das letzte Wort haben.» Er erinnert an die Hinrichtung von Jesus und schreibt: «Wir stehen auf und setzen auf die Fantasie der Liebe und die Kraft der Vergebung.»

Morddrohungen gegen Pfarrer

Denn Dürrs Text ist am 10. April, also am Karfreitag, erschienen und bezieht sich auf Ostern und die Auferstehung. Diesen Zusammenhang hätte Dürr der BaZ erklären können. Aber auch andere Medien wie etwa der «Blick» sprangen auf und übernahmen ungeprüft die Schlagzeile der BaZ, wonach Martin Dürr zum Mord an Donald Trump aufgerufen habe. Mittlerweile erhält der Pfarrer selbst Morddrohungen.

Pfarrer Dürrs geistliche Gedanken – Recht auf freie Meinungsäusserung.

Die behauptete Aufforderung zum Mord löste folglich eine heftige Welle der Kritik am Pfarrer und auch an der Kirche aus. Die Evangelisch-reformierte Kirche stellt sich deshalb vor ihren Pfarrer und steht für das Recht ein, eine Meinung zu äussern, ohne deshalb medial angegriffen zu werden. Unsere Kirche zeichnet sich durch eine Vielheit von Meinungen aus, die in ihrer Vielfalt unsere Identität ausmachen.

Wir werden deshalb auch künftig, unabhängig von der konkreten Meinung, für das Recht auf freie

Meinungsäusserung in unserer Kirche einstehen.