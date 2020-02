O jerum, Frau Fasnacht hat ein Loch

Karneval und Fasching sind in Deutschland vorbei, die Basler Fasnacht kann kommen. Mit ihr kommt eine neue Debatte: Gibt es Rechtsextreme in der Gugge Gülle Schlüch? Völlig abwegig ist der Verdacht nicht. Beim Aalster Karneval in Belgien zum Beispiel gab es in diesem Jahr erneut judenfeindliche Figuren. Wenigstens ist in Basel der Negro-Skandal bereinigt. Und auch die Pferde-Freunde sind beruhigt. Man hat sich gütlich geeinigt und Kompromisse geschlossen.