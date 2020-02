Wir sind so stolz auf unsere Neutralität – doch ihren Vater kennt fast niemand mehr

Man mag die Crypto-Affäre – die zweifelhaften Methoden der Zuger Verschlüsselungsfirma – schönreden, verharmlosen oder das Crypto-­Geschäftsgebaren wie Markus Somm jüngst in der «SonntagsZeitung» gar als Segen bezeichnen. Peinlich ist die Angelegenheit für unser Land allemal. Es kann ja nicht sein, dass der deutsche und der amerikanische Geheimdienst – und wer auch immer sonst – Nachrichten aus einer in der Schweiz ansässigen Firma erhält, in wessen Eigentum diese auch sein mag. Ein Staat, dem die Neutralität angeblich so wichtig ist, kann langfristig nicht glaubwürdig bleiben, wenn er meint, es mit ihr hin und wieder nicht so genau nehmen zu müssen.