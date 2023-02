Verkehrs-Versuch in Sissach – Meinungen gehen auseinander Kanton und Verkehrsplaner wollen umsetzen, Sissach eine zweite Testphase. Daniel Aenishänslin

In der Begegnungszone von Sissach soll die Verkehrssituation beruhigt werden. Foto: Dominik Plüsss

Die Gemeinde Sissach legt erste Erkenntnisse vor. In Absprache mit dem Kanton hat sie 60 Tage lang ein Einbahnregime getestet. Es geht um eine Verkehrsberuhigung in der Begegnungszone. Nun empfehlen Verkehrsplaner und Kanton das Einbahnregime zur Umsetzung. Das geht aus dem Schlussbericht der Gemeinde hervor.

Allerdings empfehlen Verkehrsplaner und Kanton auch, Optimierungen vorzunehmen. So soll die Postgasse, die von der Haupt- in die Bahnhofstrasse führt, nur noch in eine Richtung befahren werden, während die Signalisation klarere und verständlicher werden soll. In der Begegnungszone soll die Parkplatzanordnung optimiert werden.

Weniger Rückstau

Die Verkehrsplaner der Firma Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure hätten während der Versuchsphase diverse Erkenntnisse gewonnen. Die angepasste Fahrbahnmarkierung am Hauptknoten Sonnenkreuzung und die leichte Verbreiterung der Fahrbahn an dieser Stelle hätten die Rückstausituation auf der Hauptstrasse deutlich entspannt.

Der weggefallene Austrittsverkehr aus der Begegnungszone habe zu weniger Rückstau auf der Rheinfelderstrasse geführt. Die Parkplätze ausserhalb des Strichcodes, auf dem Gemeindeplatz und in der Bahnhofstrasse, seien stärker frequentiert worden. Auf der Bahnhofstrasse sei eine Verlangsamung des Verkehrs festgestellt worden, die auf vermehrtes Längsparkieren und die Fussgängerquerung zurückgeführt wird.

Der durchschnittliche Verkehr in der Einbahnzone habe an Werk- und Wochenendtagen gegenüber 2017 um 40 Prozent bis 50 Prozent abgenommen. Das tägliche Verkehrsaufkommen auf der Bahnhofstrasse, einer «Umfahrung» der Begegnungszone, sei um 200 Fahrzeuge gestiegen, was als gering bewertet wird. Ein Teil des mobilisierten Verkehrs habe Sissach via Kienbergtunnel umfahren.

Umfragewerte

Der Versuch sei von einer standardisierten Kundenbefragung bei ausgewählten Gewerbetreibenden begleitet worden. Zudem habe die Gemeinde Sissach einen standardisierten Fragebogen an die Anwohnerinnen und Anwohner der Begegnungszone versandt. Insgesamt hätten 54 Prozent aller Befragten den Einbahnversuch als positiv bewertet, 29 Prozent hätten ihn als negativbeurteilt. Mit einer Ausnahme hätten die positiven Rückmeldungen überwogen. Motorisierte Kunden der Gunzenhauser-Bäckerei an der Hauptstrasse 68 hätten dagegen mehrheitlich negative Reaktionen gezeigt, da sie von Osten her den Laden nicht mehr direkt hätten erreichen können.

58 Prozent der Anwohnerinnen und Anwohner (Rücklauf: 22 Prozent der verschickten Fragebögen) hätten den Einbahnverkehrsversuch negativ erlebt. Sie sollen bemängeln, durch ihn habe sich die Gesamtverkehrssituation verschlechtert. 35 Prozent der Befragten seien der Ansicht, das Regime habe zu einer deutlichen Beruhigung des Verkehrs geführt.

Entgegen den Empfehlungen von Verkehrsplaner und Kanton soll ein zweiter Versuch stattfinden: Einbahnverkehr, aber in die Gegenrichtung. Damit sicher die beste Variante zum Tragen komme.

