Angst oder Bauchschmerzen? Wiederkehrende Bauchschmerzen vor Schulbeginn sind verdächtig – und gehören abgeklärt. Illustration: Benjamin Hermann

Ich bin am Verzweifeln: Beinahe jeden Morgen spielt sich bei uns seit einigen Wochen dasselbe Szenario ab – entweder sind es Bauchschmerzen, Kopfweh oder Übelkeit, die meine siebenjährige Tochter plagen. Da mein Mann und ich berufstätig sind und morgens ebenfalls aus dem Haus müssen, ist das für uns sehr belastend. Selbstverständlich nehmen wir unsere Tochter ernst. Hinter ihren Bauchschmerzen steckt eine versteckte Angst vor der Schule, das ist uns mittlerweile klar. Wir versuchen deshalb, gemeinsam mit den Lehrpersonen herauszufinden, woran das liegen könnte. Denn die Kleine ist grundsätzlich im Klassenverband gut integriert. Kürzlich wurde ich morgens so wütend, als meine Tochter mal wieder Bauchschmerzen hatte und nicht zur Schule wollte, dass ich sie grob ins Zimmer zerrte und sie zwang, ihre Kleider anzuziehen. Ich möchte sie nicht so grob behandeln, weiss mir aber einfach nicht mehr zu helfen. Was sagt ihr dazu? Leserinnenfrage von Katja