Sein Auge fürs Detail äussert sich bei dem Architekten nicht nur in seiner Arbeit, sondern auch in seinem persönlichen Modestil.

Von weitem fällt er in seiner dunklen Garderobe fast nicht auf – doch je näher er heranspaziert, desto klarer wird plötzlich sein Auge fürs Detail und den guten Stil: Die Rede ist von Albert, den wir in der Nähe des St.-Johann-Tors antreffen. Kein Zufall, denn er arbeitet gleich nebenan, als Architekt bei Herzog & de Meuron.

Grundsätzlich sollte der Stil einen selbst widerspiegeln, und man sollte sich in seinen Kleidern wohlfühlen. Doch das Ganze ist sehr subjektiv. Ich persönlich mag einen cleanen, monochromen Stil, der sehr einheitlich ist. Stil hat meiner Meinung nach viel mit der Art und Weise zu tun, wie man seine Outfits sorgfältig zusammenstellt, ohne am Ende damit im Mittelpunkt stehen zu müssen. Was ich weniger mag, ist das Protzige, Extravagante. Aber jedem das Seine.

(überlegt lange) Das ist fast ein wenig so, als müsste ich meine Arbeit beschreiben. Ich würde sagen: modern, diskret und nuanciert – mein Stil liegt in den Nuancen.

Ein diskreter Eyecatcher ist der Cordanzug in dunklem Olivgrün – in Kombination mit der schwarzen Bomberjacke bildet sich ein cooler Kontrast.

Wie stöberst du deine Kleider auf?

Vor fünf, sechs Jahren habe ich mich noch eher zu Spontankäufen verleiten lassen. Inzwischen gebe ich für Kleider im Vergleich nur noch wenig Geld aus. Denn ich gehe viel zielstrebiger vor: Wenn ich weiss, dass ich ein Shirt brauche, schaue ich zuerst online, welches mir am besten gefällt. Die Halbarm-Shirts von Uniqlo finde ich zum Beispiel sehr cool. Im Anschluss gehe ich in den Shop, kaufe das Shirt und gehe sofort wieder. Dabei achte ich gar nicht mehr darauf, was sonst noch angeboten wird, sonst verliere ich mich. Was ich nicht brauche, kaufe ich auch nicht.