Neue Masche von Trickbetrügern – Unternehmer erhalten Mails mit Bombendrohungen Die Polizei Baselland warnt vor Cyberkriminellen: Diese forderten von Geschäftstreibenden Geld und drohten mit der Explosion eines versteckten Sprengsatzes. Auf solche Drohmails darf man sich laut Polizei keinesfalls einlassen. Simon Bordier

Wenn man ein Drohmail erhält, sollte man keinesfalls das geforderte Lösegeld bezahlen – sondern das Mail auf Spam-Verdacht prüfen und im Zweifel die Polizei kontaktieren. Foto: Keystone

Die Baselbieter Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche: «Aktuell versenden Cyberkriminelle eine Erpressermail, vornehmlich an Unternehmen.» Den Empfängern werde mit der Zündung einer in der Liegenschaft platzierten Bombe gedroht, falls nicht Lösegeld überwiesen werde, schreibt die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Die Sicherheitskräfte verweisen auf einen Beitrag auf dem Internetportal polizei-schweiz.ch, wo ein Beispiel eines solchen Erpressermails zu finden ist. So wird einem Unternehmer schriftlich gedroht: «Meine rekrutierte Person hat eine Bombe (Tetryl) in dem Gebäude versteckt, in dem Ihr Geschäft betrieben wird.» Die Bombe sei «klein» und «sehr gut verdeckt». Daher sei es «unmöglich, die Gebäudestruktur durch diesen Sprengsatz zu beschädigen, aber es wird viele Verwundete geben, wenn es explodiert.»

Der Empfänger dieses Schreibens, das zahlreiche Rechtschreibfehler enthält, wird aufgefordert, 20’000 US-Dollar in Bitcoin in einem Blockchain-Netzwerk zu überweisen. Die Kontoangaben und der Link zum Blockchain-Netzwerk werden in dem Mail angegeben. «Ich gebe Ihnen 80 Stunden (mehr als 3 Tage) zu bezahlen», heisst es in gebrochenem Deutsch. «Irgendwo eine Beschwerde einzureichen macht keinen Sinn, weil ich keine Fehler mache.»

Fast schon versöhnliche Töne schlägt der Erpresser im nächsten Absatz an, um sodann drastische Konsequenzen aufzuzeigen: «Nichts Persönliches, wenn ich das Bitcoin nicht erhalte und die Bombe explodiert, werden mich andere Handelsunternehmen beim nächsten Mal viel mehr bezahlen, da dies keine einmalige Aktion ist.»

Auf der Internetseite polizei-schweiz.ch wird eindringlich davon abgeraten, das geforderte Lösegeld zu zahlen. Dies solle man auf keinen Fall tun. Falls jemand ein solches Drohschreiben erhalte, gelte es folgende Schritte zu beachten:

Recherchieren Sie im Internet, ob bereits gleiche oder ähnliche Vorfälle bekannt sind (Hinweise auf Spam). Kopieren Sie die Bitcoin-Wallet-Adresse und geben Sie sie auf www.bitcoinabuse.com ein. Sehr oft finden Sie dort schon andere Betroffene des Spam-Mails.

Sollten wider Erwarten konkrete Verdachtsmomente bestehen, dass es sich um keinen Spam handelt, kontaktieren Sie unverzüglich die Polizei.

Die Kontoadresse des Verfassers der Drohbriefe sei der Bitcoin-Missbrauchsplattform www.bitcoinabuse.com gemeldet worden, heisst es in dem Bericht von polizei-schweiz.ch weiter. Damit werde sichergestellt, dass allfällige Gelder an die Cyberkriminellen als illegal erkannt würden.

Sollte jemand das Geld bereits überweisen haben, so gelte es nach telefonischer Vereinbarung zur nächsten Polizeistelle zu gehen und Anzeige zu erstatten.