Rückblick auf einen dramatischen Tag – «Meine Frau schützte das Capitol, meine Mutter wollte es stürmen» Als Danielle Marshall am Morgen des 6. Januar 2021 die Trump-Anhänger durch Washington ziehen sieht, ahnt sie noch nicht, welch dramatische Stunden ihr bevorstehen. Mittendrin: ihre Ehefrau und ihre Mutter. Adrian Panholzer

«Ich scrollte stundenlang durch meine sozialen Medien, in der Hoffnung und gleichzeitig in Angst, irgendwo meine Frau auf einem Video zu entdecken.» Melissa Marshall über das bange Warten auf ein Lebenszeichen ihrer Frau. Video: Adrian Panholzer

Als Danielle Marshall am Morgen des 6. Januar 2021 aus dem Fenster ihrer Wohnung in Washington D.C. blickt, sieht sie unzählige Trump-Flaggen auf der Strasse. «Ich fragte mich, ob meine Mutter auch hier ist, und schaute auf ihrem Youtube-Kanal nach», erzählt Marshall. In einem Videotelefonat spricht die US-Amerikanerin mit uns über die dramatischen Stunden, die sie an diesem Tag erlebt hat. Dort findet sie einen Livestream von der Kundgebung, die Trump gerade vor dem Weissen Haus abhält. Ihre Mutter ist angereist – trotz Pandemie –, obwohl sie fast 2000 Kilometer entfernt in Houston, Texas, lebt.