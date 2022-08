Was, wenn man die Reden nicht mehr selbst schreibt? Meret Schneider im Nationalrat. Foto: Keystone

Die Sommerpause im Nationalrat ist für mich nicht nur Berg- und Alpzeit, sondern auch der Raum, mich in mein intellektuelles Hinterland zurückzuziehen und in Themen einzuarbeiten, die in der plätschernden Geschäftigkeit und scheinbaren Dringlichkeit des Alltags keinen Platz finden. Dieser Sommer stand im Zeichen der künstlichen Intelligenz – eines Themas, dessen ich mich auch politisch bereits mittels Vorstössen angenommen habe, in das ich mich aber bisher nie intensiv genug vertiefen konnte.