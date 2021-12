Handeln Sie jetzt! – Mein Weihnachtswunsch an die Regierungsräte der Nordwestschweiz

Die Basler SP-Nationalrätin Sarah Wyss mahnt: «Stellen Sie die Infrastruktur für ein rasches Boostern zur Verfügung.» Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Mit grosser Bestürzung habe ich von den Stellungnahmen unter anderem der Baselbieter Regierung zu den Massnahmen des Bundes zur Bekämpfung der Pandemie Kenntnis genommen. Die Regierung sieht momentan keinen Handlungsbedarf. Wie kann die jetzige Situation einfach ignoriert werden? Wieso wird, einmal mehr, gewartet, bis es zu spät ist?

Ich habe einen «weihnächtlichen» Wunsch an die kantonalen Regierungsrätinnen und Regierungsräte der Nordwestschweiz: Handeln Sie und nehmen Sie Ihre Verantwortung in der Bekämpfung der Pandemie wahr, damit das Gesundheitspersonal unsere Versorgung weiterhin gewährleisten kann. Die Verbreitung des Virus muss eingedämmt werden! Damit können auch das Gesundheitspersonal und das Gesundheitswesen am besten geschützt werden. Konkret:

> Sorgen Sie dafür, dass es genügend Laborkapazitäten während der Feiertage gibt. Es darf nicht sein, dass Testresultate auf sich warten lassen und sich damit das Virus ungehindert ausbreiten kann.

> Stellen Sie die Infrastruktur für ein rasches Boostern zur Verfügung. Es kann nicht sein, dass wir nun endlich genügend Impfstoff haben, aber aus logistischen Gründen das Boostern so lange dauert.

> Kümmern Sie sich darum, dass die Kinderbetreuung während erzwungener Schulferien oder einer Massenquarantäne gewährleistet ist. Es darf nicht sein, dass das ohnehin schon knapp vorhandene Gesundheitspersonal fehlt, weil die Kinderbetreuung fehlt.

> Geben Sie den Gesundheitsinstitutionen finanzielle Sicherheit. Es darf nicht sein, dass Spitäler Gesundheitspersonal binden, nur um ihre eigene Rechnung aufzubessern.

Ich hoffe wirklich, dass meine Sorgen grundlos sind. Doch ich befürchte das Gegenteil. Und die aktuelle Situation lässt keine andere Einschätzung zu, wenn auf die Stimmen aus Wissenschaft und Praxis gehört wird. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe Festtage – und bleiben Sie gesund.

